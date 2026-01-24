Hatay'da müstakil evde yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler evi sarmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
