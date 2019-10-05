Hatay'da muz kesimi başladı

Türkiye'nin üçüncü büyük muz üretim merkezi Hatay'ın Arsuz ilçesinde ilk kesim törenle başladı.

Arsuz'un Üçgüllük mahallesinde muz üreticisi Rasim Satmaz'ın bahçesinde düzenlenen ilk kesim törenine Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Celile Tuğba Cengiz, Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal ile muz üreticileri katıldı. Kaymakam Sarı ile beraberindeki heyet, seradan ilk muzların kesimini yaptı. Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz'un turizm şehri olarak tanınsa da balıkçılığın, doğa ve su sporlarını merkezi olduğu gibi tarımın da cenneti olduğunu belirterek, Türkiye'nin maydanoz ihtiyacının yüzde 30'unu karışlıyor. Bunun yanı sıra her geçen yıl gelişen büyüyen bir de muz üretimimiz var. Belki Antalya'ya rakip olmaya başladık. Muzlarımız ithal muz ayarında kaliteli ve piyasa sorunu yok. Şuanda 28 üreticimizle 600 dönüme yakın muz üretim alanımız var. Her geçen yıl da gelişiyor. Kalkınma Ajansı ve Ziraat Bankasının çeşitli desteklerinden de yeni sera kurulumları ile modernizasyon çalışmaları yapılıyor dedi.

YILLIK ÜRETİM 4 BİN TONUN ÜZERİNDE

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz ilçesi sınırlarının dışında Reyhanlı ve Kırıkhan bölgelerinde de muz seralarının kurulmaya başlandığını söyledi. Çolakoğlu, Antalya ve Mersin'in ardından Hatay'ın Türkiye'nin üçüncü muz üretim merkezi olduğunu belirterek, Her geçen yıl üretim alanlarımız genişliyor ve artıyor. Şuanda ağacındaki fiyatı 5-6 TL. Hatay'da 4 bin tonun üzerinde muz üretimimi bekliyoruz dedi.