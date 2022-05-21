Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

21.05.2022 14:44

Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor Hatay'ın Belen ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra orman yangını çıktı.

Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra orman yangını çıktı.

Belen ilçesi Sarımazı mahallesinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızla müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

YORUMLAR
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Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı Hatay'da orman yangını (1) Hatay'da orman yangını (1)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika


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