Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.
Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Havadan yapılan müdahaleye havanın kararması nedeniyle ara verilirken, karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:15 - Kaynak: AA
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