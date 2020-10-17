Hatay'da ormanlık alanda 9 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da ormanlık alanda 9 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi
17.10.2020 11:25
Hatay'da, ormanlık alanda bir şüphelinin atıp kaçtığı çuvallardan 9 kilo 750 gram esrar çıktı.
Hatay'da, ormanlık alanda bir şüphelinin atıp kaçtığı çuvallardan 9 kilo 750 gram esrar çıktı.
Jandarma ekipleri, Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekimi yapıldığına dair ihbar aldı.
Bölgede arama yapan ekipler, bir şüphelinin atıp kaçtığı çuvallarda 9 kilo 750 gram kubar esrar buldu. Arazide de meşelik alan içerisine gizlenmiş 189 kök kenevir sapı ile damlama sulamada kullanılan 200 metre plastik boru ele geçirildi.
Kaçan şüpheli aranıyor.
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