Hatay\'da Otodan Hırsızlık: 2 Tutuklama

Hatay'ın Kumlu ilçesinde otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak yakalanan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık ve mühür bozma olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, olayın şüphelileri İ.Ç. ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY