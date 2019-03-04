Hatay'da Pikap Devrildi: 2 Yaralı
32 dakika önce
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hatay
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Türk idaresindeki 31 AUN 71 plakalı pikap, Altınözü- Antakya
kara yolunun Enek mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Türk ile pikaptaki bir kişi hafif yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:07 Kaynak: AA
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