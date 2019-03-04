Son Dakika Haberleri: Hatay'da Pikap Devrildi: 2 Yaralı

Hatay'da Pikap Devrildi: 2 Yaralı

32 dakika önce

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay'da Pikap Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Türk idaresindeki 31 AUN 71 plakalı pikap, Altınözü- Antakya kara yolunun Enek mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Türk ile pikaptaki bir kişi hafif yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:07 Kaynak: AA

Altınözü, Hatay, Güncel
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