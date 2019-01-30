Son Dakika Haberleri: Hatay'da Rüzgar Türbininde Yangın

Hatay'da Rüzgar Türbininde Yangın

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, özel bir şirkete ait rüzgar türbininde yangın çıktı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, özel bir şirkete ait rüzgar türbininde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Şenoba Mahallesi'nde, elektrik üretmek üzere faaliyet gösteren rüzgar türbinlerinden birinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede türbinin tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yetkililerce bölgede elektrik kesildi.

Görgü tanıkları, öğle saatlerinde hafif bir duman çıkmaya başladığını hemen itfaiye ve jandarmaya haber verdiklerini aktarırken, yangının sonradan büyüdüğünü ve tamamen yandıktan sonra kendiliğinden söndüğünü ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Şenoba, Yayladağı, Hatay, Güncel
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