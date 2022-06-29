Vatikan 'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in de katıldığı törende, İncil 'den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi.

Hatay 'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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