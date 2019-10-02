Hatay'da Suriyeli ailelere uyum eğitimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğinde yürütülmekte olan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) Projesi kapsamında Suriyeli ailelere yönelik uyum eğitimi verildi.

Dörtyol Rehberlik ve Araştırma Eğitim Merkezi Müdürü Sıdkı Arslan, Gazi İlköğretim Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, Dörtyol, Erzin ve Payas'ta hizmet veren kurumlarının, geçici koruma statüsündeki Suriyeli aileler tarafından bilinmediğini, bu sebeple tanıtım çalışması yaptıklarını belirti.

Üç yıl önce hizmete giren Dörtyol Rehberlik ve Araştırma Eğitim Merkezi'nin bölgesinde bulunan tüm öğrencilere yaş ve gelişim dönemlerine uygun çalışmalar yaptığını ifade eden Arslan, engel gruplarının tanılama faaliyetlerini yürütüklerini, bu kapsamda Suriyeli öğrencilerin de bu hizmetlerden faydalanabileceğini kaydetti.