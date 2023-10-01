Hatay'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı - Son Dakika

Hatay'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

Son Güncelleme: 01.10.2023 23:28

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı. Şüpheli genç gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi yaşanan tartışmada Mehmet Ali Sağır (24) isimli şahıs, iş insanı babası Haşim Sağır'ı (65) ve 60 yaşındaki annesini bıçakla yaraladı.

Hatay'da tartışma sonucu bıçaklanan baba hayatını kaybetti

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Haşim Sağır hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli genci gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Hatay'da tartışma sonucu bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Hatay'da tartışma sonucu bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Arsuz, Hatay, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı - Son Dakika
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