Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

07.04.2022 13:24
Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı, Küncülü Boğazı mevkisinde meydana geldi. Antakya istikametinden Altınözü yönüne giden Mehmet Hayri Bulanık yönetimindeki 31 AHJ 51 plakalı ticari araç karşı yönden gelen Orhan Tatar'ın kullandığı 31 AHP 756 plakalı ticari araçla keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 31 AHJ 51 plakalı araç içerisinde bulunan yolcu Yasir Bulanık'ın olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan yolcu Mehmet Tatar ve araç sürücüleri ise ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kısa süre trafik aksaması yaşanan yolda, araçlar çekiciler tarafından kaldırılarak, yol tamamen trafiğe açıldı. - HATAY

Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YORUMLAR
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Altınözü, Tragger, Tatar, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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