Hatay'da tırın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın; Reyhanlı ilçesi E-5 kara yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki tırın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?