Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

48 dakika önce

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı Çevreyolunda patlayan lastiği önlem almadan değiştirdi kazaya neden olduHATAY – Hatay'da araç lastiği patlayan sürücü, önlem almadan tekeri değiştirmeye çalışınca kazaya neden oldu.

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Çevreyolunda patlayan lastiği önlem almadan değiştirdi kazaya neden oldu

HATAY – Hatay'da araç lastiği patlayan sürücü, önlem almadan tekeri değiştirmeye çalışınca kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya- Yayladağı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Subaşı mevkiinde seyir halinde olan pikap türü 31 H 1353 plakalı aracın lastiği patladı. İddiaya göre, durum üzerine 31 H 1353 plakalı araç sürücüsü Özgür T., yola reflektör koymadan araç lastiğini değiştirmeye çalıştı. Reflektör olmayan yolda pikabı fark edemeyen 31 GE 219 plakalı otomobil sürücüsü Sami Kerimoğlu, odun yüklü pikaba arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle pikaptan savrulan odunlar otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobil içerisinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi araçta sıkıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada savrulan odunlar bir başka pikaba yüklenerek tek şeride düşen yol yeniden çift şeride geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Yayladağı, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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