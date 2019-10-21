Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı"
Son Dakika Güncel Hatay'da 'Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı'

Hatay'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı"

1 saat önce

Hatay'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hatay'da

Hatay'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, başkanlığında Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kentteki üniversitede öğrenim görecek öğrencilerin yeni akademik yılı huzur ve güven ortamı içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik başta olmak üzere ulaşım ve konaklama gibi konular görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcıları Aydın Tetikoğlu, Nursal Çakıroğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Muzaffer Dinç, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan katıldı.

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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