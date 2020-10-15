Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınözü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kıyıgören Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda A.B. gözaltına alındı, ikamette 34 gram kubar esrar, hassas terazi ve 15 bin lira ele geçirildi.

Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kurtderesi Mahallesi'ndeki bir evde, 3 kök Hint keneviri ve 800 gram esrar ele geçirdi, zanlı D.H'yi yakaladı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde 306 uyuşturucu hap ve 1890 lira buldu, K.Ç'yi gözaltına aldı.