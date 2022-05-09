Hatay'da Vakıf Haftası kutlanıyor - Son Dakika

Hatay'da Vakıf Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu yıl 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' temasıyla 9-15 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Vakıf Haftası, Antakya'da Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek ve beraberindekiler Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü çelengini sunmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Çiçek, haftayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf kültürünü ve medeniyetini gelecek kuşaklara aktarmak, toplumda özellikle genç kuşaklara vakıf, yardımlaşma ve dayanışma bilincini oluşturarak toplumun her kesimine yaymak üzere faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Kurumlarının yönetim ve temsilinde bulunduğu vakıfların hayır şartlarını kesintisiz yerine getirdiğini belirten Çiçek, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfedenlerin iradesi doğrultusunda günümüzde 7 bin 500 aileye muhtaç ve engelli maaşı,15 bin öğrenciye ortaöğretim, 7 bin 500 öğrenciye de yükseköğrenim bursu verdiğini ve 50 bine aşkın aileye de kuru gıda dağıttığını belirtti.

Hedeflerinin bu sayıları daha da ileriye taşımak olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Hatay özelinde de 300 aileye aylık muhtaç ve engeli maaşı, 400 çocuğumuza ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ayrıca 900 ailemize de aylık kuru gıda temin ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü sadece sosyal sadece sosyal yardımlar anlamında değil, kültürel mirasın korunması anlamında da çok ciddi bir fonksiyonu var. Türkiye'de bulunan anıtsal kültür mirasın yani han, hamam, kervansaray, mektepler, köprüler, çeşmeler, cami, medrese, kilise gibi anıtsal mimarinin yüzde 80'i vakıf kültür mirası olarak kayıtlıdır ve bunun toplam sayısı 9 binlere ulaşmaktadır. Bu 9 bin kültür varlığının 6 bini Vakıflar Genel Müdürlüğünce son 20 yıl içerisinde restorasyonu tamamlanmıştır. Bu Türkiye'deki kültürel mirası koruma alanında gerçekten çok ciddi bir başarıdır. Hatay'da da 110 anıtsal kültür mirasımız var. Bunların 61'i onarılmış olup gelecek 10 yıl içerisinde de kalan restorasyonları tamamlama planımız bulunmaktadır."

Çiçek sözlerini, vakıfları kuran, onları yaşatan ve emek verenlere teşekkür ederek tamamladı.