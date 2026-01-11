Hatay'da müstakil binanın giriş katında yaşanan yangın, üst katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. Yangını fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipler sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binayı sarmadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı
