Hatay'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı
Hatay'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı

19.01.2026 10:20
Belen'de buzlanan yolda 11 araç çarpıştı, 11 kişi yaralandı. İnceleme devam ediyor.

HATAY'ın Belen ilçesinde buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Belen-İskenderun kara yolu Halilbey mevkisinde meydana geldi. Buzlanan yolda 4 TIR, 3 otomobil, 2 kamyonet, cip ve minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

