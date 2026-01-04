Hatay'da Zincirleme Kaza: 9 Araç Karıştı - Son Dakika
Hatay'da Zincirleme Kaza: 9 Araç Karıştı

04.01.2026 09:08
Antakya'da kaygan yolda meydana gelen zincirleme kazada 9 araç karıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da soğuk havayla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kaza esnasında otomobilin daldığı durakta bekleyen insanların kaçış anları kameraya yansıdı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü, soğuk havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin arkasından gelen araçlar da kazaya karıştı. 9 aracın karıştığı zincirleme kaza ve otobüs durağında bekleyen vatandaşların araçlardan kaçma anları anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. - HATAY

Kaynak: İHA

