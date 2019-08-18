Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
24 dakika önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
'ın Antakya
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Kisecik
Mahallesi Gediktepe
mevkisinde meydana geldi. Yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkan yangında ilk belirmelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. - HATAY
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