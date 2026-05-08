Hatay dünya gündeminde: COP31 süreci Hatay’dan şekilleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay dünya gündeminde: COP31 süreci Hatay’dan şekilleniyor

Hatay dünya gündeminde: COP31 süreci Hatay’dan şekilleniyor
08.05.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay, Türkiye’nin COP31 adaylık süreci kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” paneline ev sahipliği yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı organizasyonda afetlere dayanıklı şehirler, sürdürülebilir dönüşüm ve Hatay’daki yeniden inşa çalışmaları uluslararası heyetlerle paylaşıldı.

Türkiye’nin COP31 ev sahipliği süreci kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” paneli, Hatay’da geniş katılımla başladı. Hatay Müze Hotel’de gerçekleştirilen organizasyon, farklı ülkelerden gelen bakanlar ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerini bir araya getirirken, Hatay’ı küresel iklim ve şehircilik gündeminin merkezine taşıdı.

HATAY’DA YENİDEN İNŞA SÜRECİ DÜNYAYA ANLATILDI

Panel kapsamında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, “dirençli şehirler” vizyonu doğrultusunda Hatay’da yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı. Asrın felaketinin ardından şehirde hayata geçirilen projelerin sadece yeniden yapılaşmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik anlayışını da kapsadığını ifade etti.

Panelde; afetlere dayanıklı konut projeleri, yenilenebilir enerji sistemleri, Sıfır Atık uyumlu uygulamalar ve çevreci şehircilik çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Hatay’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ortaya koyduğu dönüşüm modeli, uluslararası heyetlerin dikkatini çekti.

“DİRENÇLİ ŞEHİRLER GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Panelin açılışında konuşan Bakan Murat Kurum, küresel iklim krizinin artık yalnızca geleceğe dair bir öngörü değil, şehirleri doğrudan etkileyen büyük bir gerçeklik olduğunu söyledi. Gaziantep’te yaşanan süper hücre yağışını örnek gösteren Kurum, Türkiye’nin deprem, kuraklık, aşırı yağış ve su kıtlığı gibi birçok afetle aynı anda mücadele ettiğini vurguladı.

Hatay’ın bu süreçte büyük bir dayanışma ve yeniden doğuş örneği sergilediğini ifade eden Kurum, deprem bölgesinde günlük 550 konut üretim hızına ulaşıldığını açıkladı. Kurum, toplantı devam ederken bile yeni konutların tamamlandığını belirterek yeniden inşa çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi.

COP31 ANTALYA ZİRVESİ İÇİN KRİTİK MESAJLAR VERİLDİ

Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 zirvesine de değinen Murat Kurum, organizasyonun yalnızca teknik bir toplantı olmayacağını söyledi. Zirvenin, şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üreten küresel bir platform olacağını belirten Kurum, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini ifade etti.

“Dirençli şehirler sadece afetlere dayanıklılığı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini ve ekonomik gücü artıran bir vizyondur” diyen Kurum, Türkiye’nin COP31 sürecinde güçlü bir şehircilik modeli ortaya koyduğunu vurguladı. Yoğun katılımla gerçekleşen panelde, Türkiye’nin iklim vizyonu ve sürdürülebilir şehir hedefleri de uluslararası temsilcilerle paylaşıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Murat Kurum, COP31, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Murat Kurum Hatay dünya gündeminde: COP31 süreci Hatay’dan şekilleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
17:09
Aykut Kocaman’a kötü haber Korktuğu başına geldi
Aykut Kocaman'a kötü haber! Korktuğu başına geldi
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:32:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Hatay dünya gündeminde: COP31 süreci Hatay’dan şekilleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.