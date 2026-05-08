Hatay dünya gündeminde: COP31 süreci Hatay’dan şekilleniyor

Türkiye’nin COP31 ev sahipliği süreci kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” paneli, Hatay’da geniş katılımla başladı. Hatay Müze Hotel’de gerçekleştirilen organizasyon, farklı ülkelerden gelen bakanlar ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerini bir araya getirirken, Hatay’ı küresel iklim ve şehircilik gündeminin merkezine taşıdı.

HATAY’DA YENİDEN İNŞA SÜRECİ DÜNYAYA ANLATILDI

Panel kapsamında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, “dirençli şehirler” vizyonu doğrultusunda Hatay’da yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı. Asrın felaketinin ardından şehirde hayata geçirilen projelerin sadece yeniden yapılaşmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik anlayışını da kapsadığını ifade etti.

Panelde; afetlere dayanıklı konut projeleri, yenilenebilir enerji sistemleri, Sıfır Atık uyumlu uygulamalar ve çevreci şehircilik çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Hatay’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ortaya koyduğu dönüşüm modeli, uluslararası heyetlerin dikkatini çekti.

“DİRENÇLİ ŞEHİRLER GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Panelin açılışında konuşan Bakan Murat Kurum, küresel iklim krizinin artık yalnızca geleceğe dair bir öngörü değil, şehirleri doğrudan etkileyen büyük bir gerçeklik olduğunu söyledi. Gaziantep’te yaşanan süper hücre yağışını örnek gösteren Kurum, Türkiye’nin deprem, kuraklık, aşırı yağış ve su kıtlığı gibi birçok afetle aynı anda mücadele ettiğini vurguladı.

Hatay’ın bu süreçte büyük bir dayanışma ve yeniden doğuş örneği sergilediğini ifade eden Kurum, deprem bölgesinde günlük 550 konut üretim hızına ulaşıldığını açıkladı. Kurum, toplantı devam ederken bile yeni konutların tamamlandığını belirterek yeniden inşa çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi.

COP31 ANTALYA ZİRVESİ İÇİN KRİTİK MESAJLAR VERİLDİ

Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 zirvesine de değinen Murat Kurum, organizasyonun yalnızca teknik bir toplantı olmayacağını söyledi. Zirvenin, şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üreten küresel bir platform olacağını belirten Kurum, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini ifade etti.

“Dirençli şehirler sadece afetlere dayanıklılığı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini ve ekonomik gücü artıran bir vizyondur” diyen Kurum, Türkiye’nin COP31 sürecinde güçlü bir şehircilik modeli ortaya koyduğunu vurguladı. Yoğun katılımla gerçekleşen panelde, Türkiye’nin iklim vizyonu ve sürdürülebilir şehir hedefleri de uluslararası temsilcilerle paylaşıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun