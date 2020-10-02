Eski meclis binası ve Adalı Konağı turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Eski meclis binası ve Adalı Konağı turizme kazandırılıyor

HATAY'da bir dönem meclis binası olarak kullanılan tarihi bina ile yanındaki Adalı Konağı'nı turizme kazandırmak için satın almak isteyen Valilik, ulaşılamayan bazı hissedarların hisselerini kamulaştırma kararı aldı.1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye 'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren tarihi bina, aradan geçen süreçte sinema, künefe, lokanta işletmecileri olarak kullanıldı.Hatay Valiliği, aradan geçen 81 yıllık sürenin ardından, kentin kültür ve turizmine katkı sağlaması amacıyla tarihi binayı ve yanındaki konağı kültür-sanat-mutfak sanatları merkezi ve kütüphane olarak projelendirip satın almaya karar verdi. Valilik, binaların 6 hisse sahibine geçen yıl 30 milyon TL ödeme yaptı ancak yurt dışında bulunan bazı hissedarlara. Hatay Valiliği, ulaşılamayan kişinin hisselerini kamulaştırma kararı aldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, ulaşılamayan hisse sahiplerine ait 39.96 metrekare için 722 bin 175 TL'lik bir bedel belirlendiğini ifade etti. Açıklamada, "Söz konusu alanda bulunan tarihi yapıların restore edilerek ilimizin kültür ve turizmine kazandırılması ve kamu yararı gözetilmesinden dolayı hissedara ulaşılamadığından, uzlaşma yolu ile satın alma yoluna gidilememiştir. Bu sebeple 'Acele Kamulaştırma Yolu' ile satın alınma yoluna gidilmiştir. 01 Ekim tarihli 31261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hisse sahiplerine ulaşılamayan 39.96 metrekarelik kısım için Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca 'Acele Kamulaştırma Yolu' ile satın alınmasına izin verilmiştir" denildi.