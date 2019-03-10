Hatay Eskişehir'i 4 Golle Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Hatayspor
, Eskişehirspor
'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Selim Ilgaz
'ın ortasında Caner Hüseyin Bağ altı pas içinde topu filelere yolladı. 1-0 16. dakikada Mesut Çaytemel'in ortasında ceza alanı içinde Selim Ilgaz topu Mirkan'ın aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0 73. dakikada Mesut Çaytemel'in ortasında ceza sahası içinde Hamza Gür
'ün kafa vuruşu ağlara gitti. 3-0 84. dakikada ceza sahası içinde Hamza Gür yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada penaltı için topun başına geçen Mesut Çaytemel'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Hamza Gür ağlara gönderdi. 4-0
KÜNYE
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xx, İlker Takpak
xx, Kamil Çetin
xx Hatayspor: Akın xxx, Selim xxx (Korkishko dk. 70 x), Kubilay xxx, Gökhan xxx, Mesut xxx, Mirkan xxx (Hamza Gür dk. 63 xxx), Sadi xx, Diallo
xx (Bakary Nimaga dk. 86 ?), Yusuf xx, Murat xx, Caner xxx Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Dingil Teknik Direktör: İlhan Palut Eskişehirspor: Melih Ağa x, Sezgin x, Kamal Issah x (Alperen Kocabaş
dk. 67 x), Erdal Akdarı x, Furgan Polat xx, Sekidika xx, Hakan Aslantaş
x (Fevzi Yıldırım
dk. 76 ?), Mehmet Özcan
xx, Halil Öner
x (Sissoko dk. 46 x), Ferhat Kiraz
xx Yedekler: Ekrem Kılıçarslan
, Tolga Dabanlı, Cemali Sertel Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 2), Mirkan Aydın
(dk. 16), Hamza Gür (dk. 73 ve 85) (Hatayspor) Sarı kartlar: Sadi Karaduman, Gökhan Karadeniz
, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)
(Mehmet Bayrak
- Gökhan Aklan/İHA)