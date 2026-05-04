Hatay esnafı güven tazeledi: Aziz Fatih Yılmaz yeniden başkan

Hatay Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (HESOB) 2026 Yılı Olağan Genel Kurulu, Antakya’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Aziz Fatih Yılmaz, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Genel kurul, hem seçim süreci hem de verilen birlik mesajlarıyla dikkat çekti.

GENEL KURULA YOĞUN KATILIM VE BİRLİK MESAJI

Antakya Müze Otel’de düzenlenen genel kurula Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Masatlı, esnaf ve sanatkârların sadece ekonomik hayatın değil, toplumsal dayanışmanın da temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki değil, sosyal ve ekonomik iyileşmeyi de kapsadığını ifade eden Masatlı, esnafın şehir hafızasının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

DEPREM SONRASI ESNAFA DESTEKLER VE YATIRIMLAR

Vali Masatlı, deprem sonrası süreçte esnafa yönelik önemli desteklerin hayata geçirildiğini belirterek, 6 bin 200 prefabrik iş yerinin teslim edildiğini açıkladı. Antakya Gastronomi Çarşısı ve Hatay Kültür Sanat Çarşısı’nın açıldığını ifade eden Masatlı, tarihi Uzun Çarşı’nın yeniden ihyası kapsamında Prefabrik Uzun Çarşı’nın da hizmete alındığını söyledi.

Ayrıca KOSGEB, DOĞAKA ve İŞKUR destekleriyle esnafın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Masatlı, sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde yatırımların devam ettiğini vurguladı.

YILMAZ: “BU GÖREV HİZMET MAKAMIDIR”

Yeniden başkanlığa seçilen Aziz Fatih Yılmaz, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, tek adaylı seçimle göreve gelmenin esnafın birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. 70 oda ve 48 bin esnaftan oluşan büyük bir aile olduklarını belirten Yılmaz, ahilik kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Deprem sonrası süreçte esnafın büyük bir mücadele verdiğine dikkat çeken Yılmaz, “Esnafımız tüm zorluklara rağmen üretmeye devam etti ve şehrine sahip çıktı. Bu görev bir makam değil, hizmet makamıdır” dedi.

Genel kurul, yeni yönetim kurulu ve diğer organların belirlenmesinin ardından birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun