Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

04.08.2022 13:03
Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde evinde ve bahçesinde 166 kök Hint keneviri ve 740 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde evinde ve bahçesinde 166 kök Hint keneviri ve 740 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Tavla Mahallesi'ndeki bir ev ve bahçede uyuşturucu bulundurulduğunu belirledi.

Narkotik detektör köpeklerin katıldığı aramada, 166 kök Hint keneviri, 740 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ev sahibi S.G. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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