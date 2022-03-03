Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı - Son Dakika
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Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı

03.03.2022 12:10
Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen için vefatının 42. yılında anma programı düzenlendi.

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen için vefatının 42. yılında anma programı düzenlendi.

Vali Rahmi Doğan, valilik bahçesindeki törende Mustafa Kemal Atatürk ve 1980'de yaşamını yitiren Tayfur Sökmen'in anıtlarına çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Doğan, programda, 1939 yılında ana vatana katılan Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Sökmen ile silah arkadaşlarını rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Hatay'da Sökmen ve arkadaşlarının yaptığı mücadelenin önemini bugün bir kez daha anladıklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Hatay davasına şahsi dava olarak bakmışlardır. 'Benim özel davam.' demişti Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten çok büyük bir stratejik hamleyle Hatay'ın, ana vatana bağlanmasıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini kolaylaştırmıştır. PKK terör örgütünün bugün yok edilme noktasına getirilmiş olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Hatay'ın ana vatana bağlanmış olmasıdır. Bugün Hatay'a baktığımızda farklı mezheplerden, farklı illerden insanlarla yaşıyoruz. Hatay aslında Türkiye'nin bir özeti, coğrafyasıyla da böyle sosyal yapısıyla da böyle. Bugün huzur içerisinde insanlar bir arada Hatay'da yaşayabiliyorsa bu Hatay'daki insanların hoşgörüsü ve muhabbetiyle alakalıdır. Biz Hatay'ı bütün Orta Doğu coğrafyasında örnek gösteriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorunları çözmek isteyen birileri varsa Hatay'ı örnek alması lazım. Hatay'daki sosyal yapının diğer coğrafyalara da örnek olabileceğini görmesi lazım."

Torunu, Sökmen'i anlattı

Tayfur Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu da dedesinin adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Sökmen'in, Hatay'ın her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu kararlılıkla ifade ettiğini vurgulayan Mursaloğlu, "Tayfur Sökmen'in Hatay mücadelesinde en çok üzerinde durduğu ve kurtuluş yolu olarak gördüğü Hatay'da yaşayan bütün cemaatlerin birlik ve beraberlik içerisinde Hataylılık anlayışını gerçekleştirmekti. 1938 yılında 'Sen ben yok, biz varız.' sözünü söyleyen Tayfur Sökmen, bu anlayışı hem fikri hem de fiili olarak göstermiştir." diye konuştu.

Törene Sökmen'in yakınlarının yanı sıra vali yardımcıları, bazı kaymakamlar ve belediye başkanları ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı
Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı
Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı
Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı

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Mustafa Kemal Atatürk, cumhurbaşkanı, Tayfur Sökmen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 42. yılında anıldı - Son Dakika


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