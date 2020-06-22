HATAY İskenderun'da çocuklara binicilik ve okçuluk eğitimi - Son Dakika

İskenderun'da çocuklara binicilik ve okçuluk eğitimi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 10'u Suriyeli 20 çocuk, binicilik ve okçuluk eğitimi alıyor.

İskenderun Gençlik Merkezi ve Akdeniz Mülteci Sığınmacılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğinde İskenderun Atlı Spor Kulübü'nde 10'u Suriyeli 20 çocuk, binicilik, okçuluk, dart eğitimi alıyor. İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, gençlere pandemiyle mücadele kapsamında koruyucu ve farkındalık artırıcı eğitimler de verdiklerine dikkat çekerek, Pandemi sürecine uygun olarak maske ve mesafe kurallarına ekstra dikkat edilerek gerçekleşen eğitimlerde çocuklar, 2 hafta boyunca hem eğitime hem de eğlenceye doyacak. Günün belirli saatlerinde 45 dakikalık eğitimlere giren çocuklar birlikte daha kaliteli vakit geçirmek, stresle mücadele ve kaynaşma sağlamak amacıyla bir araya geldi. Sabah başlayan eğitimler, öğle arası yemeklerini yedikten sonra devam ediyor. Gün boyu eğleniyor öğreniyorlar dedi.