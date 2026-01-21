Hatay Meclis Binası Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
Hatay Meclis Binası Yeniden İnşa Edildi

Hatay Meclis Binası Yeniden İnşa Edildi
21.01.2026 17:28
Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Hatay Meclis binası, aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binası, basın mensuplarına tanıtıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çalışmaların tamamlandığı meclis binası ve arkasında yer alan Adalı Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Binalarda yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde yıkılan kentimizin sembol değerlerinden olan bu yapılar valiliğimizin koordinasyonunda, Doğuş Grubu'nun katkılarıyla rekonstrüksiyonları gerçekleştirilerek medeniyetler şehri Hatay'a 27 Aralık 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeniden kazandırılmıştır. Yapıların aslına sadık kalınarak eskisinden daha güçlü zeminlerde, eskisinden daha sağlam olarak inşa edilme süreçleri, projenin tüm paydaşlarınca büyük bir titizlikle takip edilmiştir. Bu yapıların ilk taşlarının sökümünden orijinal taşlarının bulunmasına, ilk taş örmesine ve yeniden hizmete alınmasına kadar her daim süreci bizzat takip ettim."

Vali Masatlı, meclis binası ile arkasında yer alan Adalı Konağı'nın kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür, Güncel, Hatay, Sanat

Son Dakika Güncel Hatay Meclis Binası Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay Meclis Binası Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
