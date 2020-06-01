HATAY Menfezde sıkışan yaralı tilki tedavi altına alındı - Son Dakika

Menfezde sıkışan yaralı tilki tedavi altına alındı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde menfeze düşerek yaralanan tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kırıkhan Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki otoyolda, yolun bir tarafından diğer tarafına su tahliyesi için yapılan taş boruya düşen tilkiyi yoldan geçen sürücüler fark etti. Olay yerine çağırılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından düştüğü menfezden çıkarılan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı tilki tedavisi için MKÜ Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tilkinin düştüğünü gören vatandaşlardan Ömer Zambak, "Tilkinin kuyuya düştüğünü görünce biraz panikledim. Daha sonra veteriner bir arkadaşımın tavsiyesiyle Doğa Koruma ekiplerine haber verdim Onlarda itfaiye ekipleriyle birlikte gelerek tilkiyi kurtardılar" dedi.

Yaralı tilki, tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacak.