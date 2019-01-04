Hatay Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızın Amcası Olayı Öldürülen Diğer Genç Kızın Ailesinden Duyduk
57 dakika önce
Ukrayna'da öldürülen genç kızın amcası Olayı öldürülen diğer genç kızın ailesinden duydukUkrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi 2 kızdan biri olan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan amcası Bülent Yıldız, yeğeninin ölüm...
Ukrayna
'da öldürülen genç kızın amcası Olayı öldürülen diğer genç kızın ailesinden duyduk
Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi 2 kızdan biri olan Buket Yıldız'ın Hatay
'ın Samandağ
ilçesinde yaşayan amcası Bülent Yıldız, yeğeninin ölüm haberini diğer genç kızın ailesinden duyduklarını söyledi.
Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi
'ndeki evinde taziyeleri, genç kızın babası Levent Yıldız
ile birlikte kabul eden amcası Bülent Yıldız, aile olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yeğeninin tıp eğitimi almak için 14 ay önce Ukrayna'nın Harkov kentine gittiğini belirten Yıldız, Biz yeğenimin ölüm haberini katledilen diğer genç kızın ailesinden aldık. Şu an için çok üzüntülüyüz. Babası konuşacak durumda değil. Yeğenim 1 yıl hazırlık okudu. Daha sonra 2 ay önce 1'nci sınıf öğrencisi olarak tekrar Ukrayna'ya gitti. Dışişleri Bakanlığı
bu konuyla ilgileniyor. Ancak Ukrayna'da Noel tatili olduğu için resmi işlemleri gerçekleştiremiyoruz. İstediğimiz bilgileri alamıyoruz diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:14 Kaynak: DHA
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