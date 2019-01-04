Son Dakika Haberleri: Hatay Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızın Amcası Olayı Öldürülen Diğer Genç Kızın Ailesinden Duyduk

Hatay Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızın Amcası Olayı Öldürülen Diğer Genç Kızın Ailesinden Duyduk

57 dakika önce

Ukrayna'da öldürülen genç kızın amcası Olayı öldürülen diğer genç kızın ailesinden duydukUkrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi 2 kızdan biri olan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan amcası Bülent Yıldız, yeğeninin ölüm...

Ukrayna'da öldürülen genç kızın amcası Olayı öldürülen diğer genç kızın ailesinden duyduk

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi 2 kızdan biri olan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan amcası Bülent Yıldız, yeğeninin ölüm haberini diğer genç kızın ailesinden duyduklarını söyledi.

Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde taziyeleri, genç kızın babası Levent Yıldız ile birlikte kabul eden amcası Bülent Yıldız, aile olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yeğeninin tıp eğitimi almak için 14 ay önce Ukrayna'nın Harkov kentine gittiğini belirten Yıldız, Biz yeğenimin ölüm haberini katledilen diğer genç kızın ailesinden aldık. Şu an için çok üzüntülüyüz. Babası konuşacak durumda değil. Yeğenim 1 yıl hazırlık okudu. Daha sonra 2 ay önce 1'nci sınıf öğrencisi olarak tekrar Ukrayna'ya gitti. Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgileniyor. Ancak Ukrayna'da Noel tatili olduğu için resmi işlemleri gerçekleştiremiyoruz. İstediğimiz bilgileri alamıyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:14 Kaynak: DHA

Samandağ, Hatay, Ukrayna, Güncel
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