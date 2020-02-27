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Hatay Valisi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.
6 saat önce
Hatay Valisi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Hatay Valisi Doğan: " İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"
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