Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Valisi Masatlı, Patrik X. Yuhanna Yazıcı’yı kabul etti

22.04.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede kentin kültürel zenginliği ve toplumsal barış ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Hatay’ın tarih boyunca farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan yapısı ön plana çıkarılırken, kentin sahip olduğu hoşgörü ve birlik ortamı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

HATAY’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ VE BARIŞ İKLİMİ ELE ALINDI

Kabul sırasında Hatay’ın kadim medeniyet mirası, çok kültürlü yapısı ve toplumsal barış geleneği üzerine görüş alışverişi yapıldı. Vali Mustafa Masatlı, kentin farklı inançların bir arada huzur içinde yaşadığı önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu yapının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Görüşmede, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik mesajlar da öne çıktı.

KARŞILIKLI İYİ NİYET VE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Ziyaretin sonunda Patrik X. Yuhanna Yazıcı, gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali Masatlı’ya teşekkür etti. Görüşmenin, Hatay’daki birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesine katkı sunduğu ifade edilirken, taraflar karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulundu.

Haber: Hüseyin Zorkun

Hatay Valiliği, Yerel Haberler, Yerel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:22:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.