Hatay merkezli kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay ve Adana'da 2 milyon 10 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 128 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hatay'da 5 ve Adana'da 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 2 milyon 10 bin kaçak makaron, 128 kilogram tütün ve 30 etiket sökücü sprey ele geçirildi.

Şüpheliler S.A, A.T, M.A. ve A.T. gözaltına alındı.