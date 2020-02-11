Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika

Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar

1 saat önce

HATAY Yaralı atmacaya sahip çıktılarHATAY'ın İskenderun ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, işyeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

HATAY Yaralı atmacaya sahip çıktılar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, işyeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

Savaş Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde dönerci dükkanı işleten Hasan Deniz, işyerinin önünde çırpınan yaralı atmacayı gördü. Bir süre yırtıcı kuşu izleyen Deniz, dikkatlice yaklaşarak yakaladı. Yaralı atmacayı işyerine alan Deniz, su ve yiyecekle besledikten sonra ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı atmacayı tedavisi için Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürdü. Yerde gördüklerinde ilk olarak kuşun cinsini anlayamadıklarını anlatan Deniz, "Bizi ısırmaya çalışıyordu. Belli ki hem korkmuş hem de canı çok yanıyordu. Bakımını yaptıktan sonra ilgili yerlerle iletişim kurup, almalarını söyledik. Ekipler tarafından alınan atmaca tedavisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürüldü" dedi.

Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar

Mustafa Kemal Üniversitesi, Hasan Deniz, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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