Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay’da cinayet zanlısı yakalandı

28.04.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’da “kasten öldürme” suçundan aranan şahıs, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Hatay’da emniyet güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uzun süredir aranan ve hakkında “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı bulunan Ö.B., Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DÖRTYOL’DA OPERASYONLA YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen titiz çalışmalar sonucu yeri tespit edilen şüpheli, Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışması sayesinde gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.

Haber: Hüseyin Zorkun

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Cinayet, Yerel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:40
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama! Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:44:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.