Hatay’da tır kazası: 3 kişi yaralandı

Hatay’ın Payas ile İskenderun ilçeleri arasında bulunan D817 Karayolu’nda meydana gelen tır kazası korku dolu anlara sahne oldu. Sarıseki Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler hızlı müdahalede bulundu.

İKİ TIRIN ÇARPIŞMASIYLA KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, Payas ile İskenderun ilçelerini birbirine bağlayan D817 Karayolu’nun Sarıseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır, dönüş yapmak isteyen başka bir tıra çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplerine bildirdi.

YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun