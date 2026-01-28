Hatayspor 4 Yeni Transfer Yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Bordo-beyazlı kulüp, FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezasının kalkmasının ardından ilk olarak orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağladı.
Hatay ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Birhan Vatansever, Seyit Gazanfer, Rakhim Chaadaev ve Sharif Osman'la da anlaşma sağlandığı duyuruldu.
