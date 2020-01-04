Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı - Son Dakika

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

6 saat önce

SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı, System.String[]

SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gölova- Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye giden C.K. yönetimindeki 31 ACL 633 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan T.G. (22), A.H.G.(15), E.B.(15), D.T.(15), İ.E.Ş.(15), A.K.(53), B.K. (15), M.K (15), A.H.(15), N.B.(15), M.A.(15), E.C.Ş (15), B.K.(15), U.U.(15), E.Ş.(15), E.D.(15), H.T.(15), A.H.(15), M.G.(15), H.C.Y.(15), C.K.(15), S.T. (50), ve E.T.(40) hafif yaralandı. Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova Kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova Kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.


Hatayspor, Gölova, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberleri
22:45 Bakan Kasapoğlu: "Beraberliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağız" - Son Dakika
22:44 Genç kadını bebeğinin yanında öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:43 Görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
22:41 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2) - Son Dakika
22:40 Soba patladı, ev küle döndü - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 22:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]