Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması yaptı. Hatay ekibi, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Son Dakika

Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi

Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?

Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız

Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı

Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi?

Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var

Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor