Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika

Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan idmanda 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması yapıldı.

Saat 17.00'de, özel uçakla Malatya'ya hareket edecek olan bordo-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, kadro dışı bırakılan Billong ile sakatlıkları devam eden Soner Örnek ve Selim Ilgaz karşılaşmada forma giyemeyecek. - HATAY