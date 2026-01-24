ATAKAŞ Hatayspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Osman Çalgın Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular maçın taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Hataysporlu futbolcular antrenmanın ardından maç saatine kadar tesislerde kampa çekildi.
Hatayspor Ümraniyespor Maçına Hazır
