Hatice Kübra İlgün'den altın madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatice Kübra İlgün'den altın madalya - Son Dakika Spor

Hatice Kübra İlgün'den altın madalya

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcusu Hatice Kübra ilgün, Dubai'de yapılan Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Hatice Kübra İlgün'den altın madalya, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcusu Hatice Kübra ilgün, Dubai'de yapılan Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Hatice Kübra İlgün katıldığı turnuvalardan madalya toplamaya devam ediyor. Dubai'de düzenlenen Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcu dünyanın en iyi isimleriyle mücadele etti. İlk turda Brunei'den Zulfila Reziapova'yı 16-2, çeyrek finalde Lübnanlı Laetitia Aoun'u 22-2 ve yarı finalde Çin Taipesi'nden Cheng Yu-Chuang'ı 19-13 yenerek finale yükseldi. Final maçında ise Yunan rakibi Fani Tzeli'yi 13-8 mağlup eden Hatice Kübra İlgün 57 kiloda mücadele ettiği Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. - BURSA

Hatice Kübra İlgün, Dubai, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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