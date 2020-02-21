Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu - Son Dakika

Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu

7 saat önce

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar "Kardeş Kıskançlığına Pratik Çözümler" konulu konferans düzenledi.

Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu, System.String[]

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar "Kardeş Kıskançlığına Pratik Çözümler" konulu konferans düzenledi.


Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz programın açılışında gerçekleştirdiği selamlama konuşmasına İdlip'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye baş sağlığı dileyerek başladı. Başkan Büyükgöz, "Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizlerin en önemli görevi. Bu ülkenin geleceği için bizlerin geleceği için gelecek nesillerimizi en iyi şekilde hazırlamalı eğitmeliyiz. Bu gün Hatice Kübra Tongar hocamız bizlere çocuklarımıza karşı nasıl bir tutum içerisinde olmamıza dönük altın öğütler verecek. Umarım konferansımız hayırlara vesile olur. Ben katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah'a emanet ediyorum" dedi.


Çocuklarımızı nasıl görüyoruz


Hatice Kübra Tongar konferansında, "Öncelikli olarak çocuklarımızı nasıl görüyoruz. Evet çocuklarımızı çok seviyoruz kabul ediyorum. Ama ona karşı sabrımız ne kadar. Ona karşı davranışlarımız ne şekilde onu bir sorgulamalıyız. Canımızı veririz değimiz çocuklarımıza gerçekten de onu hissettire biliyor muyuz. Bir misafirin evinizde halıya bir şey döktüğünde verdiğiniz tepki ile çocuğunuz döktüğünde verdiğiniz tepki aynı mı? Misafiri çocuğunuzdan daha mı çok seviyorsunuz? Bunları bence bir düşünmeliyiz. Çocuklarımızın kendi aralarındaki kıskançlıklarını empati yoluyla halletmek çok önemli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Hatice Kübra Tongar, Gebze Belediyesi, İdlip, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük sevkiyat yapıldı
Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:15:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]