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Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret

47 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu; ZBEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu; ZBEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.


Zonguldak Belediye Başkanlığınca organize edilen ve ZBEÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'Her Şey O'nu Anmak ve Anlatmak İçin El-Emin (S.A.V.)' başlıklı konferans için Zonguldak'a gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, program öncesinde Rektör Mustafa Çufalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin genel durumu, her iki üniversitenin mevcut durumu, gelişimi, akademik, kültürel ve sosyal çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Yükseköğretim Kurulu, Nihat Hatipoğlu, Zonguldak, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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