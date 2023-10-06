Hattuşa Ören Yeri'nde Bulunan Tablet Üzerindeki Dil Çözülüyor - Son Dakika

Hattuşa Ören Yeri'nde Bulunan Tablet Üzerindeki Dil Çözülüyor

Hattuşa Ören Yeri\'nde Bulunan Tablet Üzerindeki Dil Çözülüyor
Son Güncelleme: 06.10.2023 11:35

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yapılan kazıda bulunan tablet üzerindeki dilin çözülmesi için uzmanlar çalışıyor. Kazılarda bulunan tablet, Hititçe ve sonradan Kalaşma dilinde yazıldığı tespit edilen metni içermektedir. Tablet üzerindeki dilin çözülmesi, Hititlerle ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve Anadolu'nun çok dilli bir toplum olduğunu gösteren bir kanıt olacaktır.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan tablet üzerindeki dilin çözülmesi için uzmanlar çalışıyor.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde 1907'de başlayan arkeolojik kazılar, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında devam ediyor.

Kazılarda yeni tespit edilen, Hint Avrupa Dil Grubu'na ait olduğu değerlendirilen, Kalaşma ülkesine ait ölü dil, Hattuşa'da bu yılın en önemli keşiflerden biri olarak dikkati çekti.

Schachner, AA muhabirine, bu yıl kazılarda bir Hitit binasında yüzeyi aşınmamış, üzerinde Hititçe ve sonradan Kalaşma dilinde yazıldığı tespit edilen metnin yer aldığı tablet bulduklarını söyledi.

Keşfin kazı ekibinde heyecan yarattığını belirten Schachner, tabletin tercüme edilmesi için alanında uzman dil bilimcilerden oluşan ekibin çalışmalara başladığını bildirdi.

Bulunan tablet çok iyi korunmuş

İlk eline aldığında çok iyi korunmuş olmasından dolayı farklı bir tablet olduğunu hissettiğini aktaran Schachner, "Ben dil uzmanı değilim, tableti epigrafistlere (yazıt bilimi) gönderdim. Onlar 'okuyoruz ama anlayamıyoruz' deyince biraz şaşırdım. Sonradan metni daha detaylı inceleyince anlaşıldı ki tabletin üst tarafında Hitit dilinde bir özet var, onun altında henüz bilinmeyen bir Anadolu dilinin devam ettiğini görüyoruz. Hitit metninin sonunda diyor ki 'Bundan itibaren Kalaşma ülkesinin dilinde oku'. Ondan sonra Kalaşma ülkesinin dilindeki metin geliyor." diye konuştu.

"Anadolu'nun çok dilli bir toplum olduğu tekrar göz önüne seriliyor"

Schachner, Kalaşma ülkesinin bugün Bolu- Gerede ve Karabük'ün bulunduğu Batı Karadeniz'de yer aldığını düşündüklerini anlattı.

Yeni bir dilin keşfedilmesinin bilim dünyasına Hititlerle ilgili yeni ufuklar kazandırdığına dikkati çeken Schachner, "Boğazköy'de bulunan on binlerce çivi yazılı tablet arasında zaten çeşitli dillerin olduğunu biliyoruz. Bazılarına isim koyabiliyoruz, birkaçına isim koyamıyoruz. Anadolu'nun çok dilli bir toplum olduğu tekrar göz önüne seriliyor bu yeni dille. Aynı zamanda Hititlerin nispeten buradan uzak olan bir bölgeyle ilişkili olduğunu da görüyoruz." dedi.

Tabletin Hititçe bölümünde dini ritüellerden bahsedildiğini dile getiren Schachner, şöyle devam etti:

"Bu bizim için de ilginç bir durum ve Hititlere ışık tutan bir durum. Hititler kendilerini 'Bin tanrılı din' olarak tanıtıyordu. Hititler fethettikleri bölgenin tanrılarını yıkıp kırmıyordu, tam tersine onları alıp başkentine götürüp, tapınaklara koyup hizmet ederlerdi. Burada da aynısını görüyoruz.

Kalaşma dini ritüelinin kendi dilinde yapılmasını öngörüyorlar. Bunu ne için yapıyorlar, Hititler çok mu toleranslı? Bence toleranstan ziyade bir iktidar kullanım mekanizması. Yani diğerlerinin tanrılarını kendi tapınaklarına koyarak o bölgenin insanlarını kendilerine bağlayabiliyorlardı. O insanlara, kendi topraklarına dahil olma imkanı yarattılar. Böylece gücüne güç katmış oldular. Buna saygı da denilebilir. Hititler bu yöntemle Anadolu'da yaşayan diğer topluluklara saygı göstererek ve kendi sistemleri içinde bir yer göstererek kendi toplumlarına dahil ettiler. Saygı göstererek saygı kazandılar."

Hititçenin bir Hint Avrupa dili olduğunu hatırlatan Schachner, Hattuşa'da Luvice, Palaca gibi aynı gruba ait dillerin daha önce keşfedildiğini ancak henüz keşfedilmemiş dillerin de olabileceğini vurguladı.

"Tabletin tercüme edilmesi için çalışmalar sürüyor"

Yeni buldukları tabletteki çivi yazısıyla işlenmiş metni Latin harflerine çevirebildiklerinin altını çizen Schachner, şunları kaydetti:

"Tabletin tercüme edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bir grup halinde linguistler (dil bilimci), özellikle Hint Avrupa dilleri uzmanı, tablet üzerinde kafa yoruyor. Gelecek yıla kadar bir çözümleme ortaya konulabilecek. Sonrasında bilim dünyası tartışarak, herkes kendi fikrini söyleyerek bir çözüm üretecek."

Schachner, çalışmalar devam ettiği için yeni tabletin görselinin şimdilik kamuoyuyla paylaşılmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Boğazkale, Çorum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hattuşa Ören Yeri'nde Bulunan Tablet Üzerindeki Dil Çözülüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Şenol Güneş'in yeri hemen dolacak! İşte Beşiktaş'ta koltuğun en güçlü adayı
12:16 Beşiktaş seçim kararını aldı! En geç aralık ayında sandığa gidilecek
12:06 Al bir gıda teröristi daha! Kayısıların üstünde ayaklarıyla tepindi
12:01 2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi
11:58 David Beckham, ''İşçi sınıfı aileden geliyoruz'' diyen eşi Victoria Beckham'ı fena bozdu: Dürüst ol
11:58 Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona erdi
11:58 AYM, ek MTV'de gerekçeli kararını açıkladı: Vergi yükünün adaletli dağılımı ilkesiyle çelişmiyor
11:56 İş dünyasından Merkez'in reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine destek
11:52 Dünya devi ilk teklifi yaptı! Başakşehir yabancılara satılıyor
11:35 Dizel yerine benzin! Akaryakıt istasyonunda yapılan hata yarım milyonluk zarara yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 12:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hattuşa Ören Yeri'nde Bulunan Tablet Üzerindeki Dil Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement