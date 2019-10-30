Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

25 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 34'ü yakalandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 34'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1'i aktif görevde, 54'ü ihraç toplam 55 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Ankara merkezli 24 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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