(Havadan fotoğraflarla) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri değiştirildi

Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stadyumun futbol oynanacak alanının çimlerinin yenileme işlemleri tamamlandı.

İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda geçtiğimiz ay başlatılan çalışmaların iki aşamalı olarak yürütüleceği öğrenildi. İlk etapta stadyumun 2020 UEFA Şampiyonlar ligi finaline kadar tüm bakımları yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek. İkinci aşamada ise stadyumun üstü kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.

ÇİMLERİ YENİLENDİ

İlk etap çalışmalarında stadyumun çim zemini tamamen sökülerek yenilendi. Yeni çimler yerine yerleştirilirken önümüzdeki günlerde sahanın çizgilerinin çizileceği belirtildi. Stadın diğer bölümlerinde yapılan çalışmaların ise hazırlanan plana göre ilerliyor. Çalışmalar kapsamında kaldırılan futbol oynanan alanın çevresindeki atletizm pistinin bulunduğu alanda ise düzenlenme çalışmaları devam ediyor.