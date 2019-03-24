Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla) Eyüpsultan'da Tahrip Edilen Tarihi Hamamın Bulunduğu Alanında Çalışmalar...

Havadan Fotoğraflarla) Eyüpsultan'da Tahrip Edilen Tarihi Hamamın Bulunduğu Alanında Çalışmalar...

43 dakika önce

EYUPSULTAN camiine 50 metre mesafede daha önceden otopark olarak kullanılan arsada başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi hamamın büyük bölümü iş makineleri tarafından tahrip edildi.

Havadan Fotoğraflarla) Eyüpsultan'da Tahrip Edilen Tarihi Hamamın Bulunduğu Alanında Çalışmalar..., System.String[]
EYUPSULTAN camiine 50 metre mesafede daha önceden otopark olarak kullanılan arsada başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi hamamın büyük bölümü iş makineleri tarafından tahrip edildi. Yıkım görüntülerinin sosyal medya hesaplarında yayınlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı duruma müdahale ederek çalışmaları durdurdu. Alanda yeniden arkeolojik çalışma yapılacak.

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi'nde bulunan bir arsada rekonstrüksiyon projesi ile daha önceden var olan kagir  evlerin aslına uygun olarak yeniden yapılması için proje başlatılmıştı. Proje sit alanı içinde yer aldığı için İstanbul Arkeoloji müzesi uzmanlarının katılımıyla temel kazıları yapıldı. Bu çalışmalar sırasında 0,50-2.00 metre arasında bazı buluntular ortaya çıktı. Kemerli ve tonozlu yapı kalıntılarının Bizans dönemi ile Osmanlı döneminde kullanılan bir hamam olduğu değerlendirildi. Bu aşamada inşaat dururken, hazırlanan rapor 1 Numaralı Koruma Kurulu'na sunuldu. Kurul verdiği kararla, bulunan parçaların küçük olduğunu, devamlılığının bulunmadığını, müze müdürlüğü uzmanları denetiminde kaldırılabileceğine, aynı yerde bulunan mezar taşının da sergilenmek üzere taşınmasına karar verdi.

İŞ MAKİNELERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu kararın ardından harekete geçen iş makineleri alana girerek çalışmaya başladı. Ortaya çıkan tarihi eserler kırıldı, çok büyük bir bölümü inşaat molozu olarak kaldırıldı. Ancak bu yıkımın bir vatandaş tarafından görüntülenip sosyal medyada yayınlanması üzerine bakanlık duruma el koydu. Kültür ve Turizm bakanlığı alandaki çalışmalar durduruldu. Bölgede daha kapsamlı arkeolojik araştırma yapılacağı öğrenildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:03 Kaynak: DHA

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