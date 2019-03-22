Havadan Görüntülerle) "Dünya Su Günü"Nde İstanbul'un Simgeleri Maviye Büründü
1 saat önce
Ali AKSOYER - Hüseyin COŞKUN - Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle İstanbul'un simgelerini mavi ışıkla aydınlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:01 Kaynak: DHA
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