Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) "Dünya Su Günü"Nde İstanbul'un Simgeleri Maviye Büründü

Havadan Görüntülerle) "Dünya Su Günü"Nde İstanbul'un Simgeleri Maviye Büründü

1 saat önce

Ali AKSOYER - Hüseyin COŞKUN - Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle İstanbul'un simgelerini mavi ışıkla aydınlattı.

Havadan Görüntülerle)
Ali AKSOYER - Hüseyin COŞKUN - Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle İstanbul'un simgelerini mavi ışıkla aydınlattı. Galata ve Beyazıt kuleleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü maviye büründü.

Görüntü Dökümü:

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-Galata Kulesi ve 15 Temmuz Köprüsü'nden havadan görüntü

-Galata Kulesi'nden görüntü

-15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:01 Kaynak: DHA

22 Mart, İstanbul, Dünya Su Günü, Güncel
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